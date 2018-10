Empfehlung - Fußballstar Arjen Robben hat Wurzeln im Emsland

Haren/Twist Arjen Robben ist einer der bekanntesten Fußballspieler der Welt. So gut wie unbekannt ist allerdings die Tatsache, dass der in den Niederlanden geborene und aufgewachsene Fußballer familiengeschichtliche Wurzeln im Emsland hat: Sein Ur-Urgroßvater Joseph Heinrich Robben kam vor 157 Jahren (1861) in der Moorkolonie Lindloh, heute ein Ortsteil von Haren, zur Welt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fussballstar-arjen-robben-hat-wurzeln-im-emsland-258787.html