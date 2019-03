Empfehlung - Für Einbruch mit Auto in Lingener Supermarkt gefahren

Lingen Bislang unbekannte Täter sind laut Polizeiangaben am frühen Samstagmorgen mit einem zuvor gestohlenen Ford Fiesta in einen Supermarkt an der Alten Dorfstraße in Baccum eingebrochen. Sie fuhren gegen 3.10 Uhr mit dem Auto durch die geschlossene Eingangstür.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fuer-einbruch-mit-auto-in-lingener-supermarkt-gefahren-284497.html