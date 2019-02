Fünf Wochen Schienenersatzverkehr im Emsland

Lingen/Meppen/Münster Wie die Westfalenbahn am Dienstag mitteilt, müssen sich die Fahrgäste bis zum 26. März auf Verzögerungen einstellen. Grund dafür sind Bauarbeiten an den Gleisen zwischen Meppen und Lingen. Der Streckenabschnitt, auf dem die Linie RE 15 (Münster Hbf – Emden Hbf) verkehrt, soll im erwähnten Zeitraum für den Zugverkehr gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass die Mitnahme von Fahrrädern im Schienenersatzverkehr nicht möglich ist.

Schienenersatzverkehr

Fahrgäste mit Ziel Emden Bahnhof steigen in Lingen in die bereitgestellten SEV-Busse und fahren bis Meppen. In Meppen haben Fahrgäste Anschluss an den regulären Zugverkehr der Westfalenbahn. Fahrgäste mit dem Ziel Rheine Bahnhof steigen in Meppen in die bereitgestellten SEV-Busse und fahren bis Lingen. In Lingen besteht Anschluss an den regulären Zugverkehr der Westfalenbahn.

Der Ersatzfahrplan kann ab sofort online unter www.westfalenbahn.de sowie in den betroffenen Bahnhöfen und Zügen eingesehen werden. Die Fahrplanabweichungen sind ebenfalls in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn (App DB Navigator, www.bahn.de) hinterlegt. Für Fahrgastfragen steht das Westfalenbahn-Infotelefon unter 0521 55777755 bereit.