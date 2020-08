Führung durch Schloss Clemenswerth am Sonntag

Sögel Am Sonntag, 30. August, 15 Uhr, können interessierte Einzelbesucher an einer Führung am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth teilnehmen. Bei dem einstündigen Rundgang durch Schloss, Kapelle und Klostergarten berichten kundige Führer über die Geschichte der Schlossanlage, die von 1737 bis 1747 erbaut wurde. Die Teilnahme an der Führung für maximal acht Personen kostet 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Coronabedingt ist eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 05952 932325 oder per E-Mail an schloss@clemenswerth.de erforderlich. Eine Mund-Nase-Maske ist mitzubringen und zu tragen.

Weitere öffentliche Führungen sind am 13. und 27. September sowie am 25. Oktober, jeweils sonntags um 15 Uhr, geplant. Zudem ist das Museum bis Ende Oktober jeweils dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet und lädt zum Rundgang ein. Zu besichtigen sind neben dem Festsaal des Hauptschlosses auch die Schlossküche, die Bauausstellung und die Sonderausstellung „Eine empfindsame Kunst – Drei künstlerische Positionen zum Thema Papier“. Ebenfalls zugänglich sind die Schlosskapelle und der Klostergarten. Der Museumseintritt kostet 7 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Familien. Weitere Informationen gibt es auf www.clemenswerth.de.