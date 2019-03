Empfehlung - Fühner will Landesvorsitzender der Jungen Union werden

Lingen/Schüttorf In einer Videobotschaft an die niedersächsischen JU-Mitglieder gab Fühner seine Kandidatur am frühen Dienstagabend bekannt. Darin betont Fühner, dass er gemeinsam mit den Mitgliedern Ideen entwickeln will, wie die Junge Union in Niedersachsen weiterentwickelt werden kann. JU-Arbeit werde als erstes vor Ort gestaltet. Er wolle von den Mitgliedern wissen, welche Hilfe sie für die Arbeit dort brauchen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fuehner-will-landesvorsitzender-der-jungen-union-werden-288926.html