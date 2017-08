Empfehlung - Fuchs auf Autobahn: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Lohne. Ein 24-Jähriger und seine 16-jährige Beifahrerin sind am Samstag gegen 22 Uhr auf der Autobahn 31 kurz hinter Lohne bei einem Unfall leicht verletzt worden. Beide waren in einem Auto mit etwa 130 Kilometer pro Stunde auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Süden unterwegs, als ein Fuchs über die Fahrbahn lief, teilte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fuchs-auf-autobahn-ausweichmanoever-fuehrt-zu-unfall-204303.html