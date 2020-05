/ Lesedauer: ca. 2min Freizeitzentrum Schloss Dankern bereitet Wiedereröffnung vor

Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Attraktionen verwaist. Im Freizeitzentrum Schloss Dankern stehen zurzeit noch alle Räder still. Friedhelm Freiherr von Landsberg-Velen hofft auf die baldige Rückkehr seiner Gäste und richtet schon mal alles her.