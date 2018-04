Empfehlung - Freilichtbühne Meppen freut sich über Rekordzahlen

Meppen. Vorsitzender Jürgen Lilge zog ein erfolgreiches Resümee für das Jahr 2017. Bei 21 Aufführungen von ‚Michel aus Lönneberga‘ seien etwa 22.000 Zuschauer zur Freileichtbühne gekommen, was einem Plus beim Kinderstück von knapp 7300 gegenüber dem Vorjahr bedeutet hätte. „Trotz eines Regenausfalls und deswegen weniger gespielt, konnten wir mit 16.852 Zuschauern beim Musical ‚Flashdance‘ ein Plus von 7535 Zuschauern erreichen“, deutete er auf einen Gesamt-Schnitt von 1400 Zuschauern bei einer Sitzplatz-Kapazität von 1650 Plätzen hin. Zusammengerechnet hätten so 14.766 Zuschauer mehr die Kassen passiert als im Jahr 2016.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/freilichtbuehne-meppen-freut-sich-ueber-rekordzahlen-232187.html