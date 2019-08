Empfehlung - Freilichtbühne in Meppen zählt schon 30.000 Besucher

Meppen Rita Prys aus Twist hatte Glück, als sie am vergangenen Sonntag zur Freilichtbühne Meppen kam, um sich zusammen mit Ihrer Familie „Madagascar“ anzusehen. In der Pause kam die aus dem Stück bekannte Reporterin „Candy Hammernase“ auf die Bühne und verkündete, dass die 30.000. Besucherin im Publikum sitzt. Rita Prys saß im Block C, in Reihe 9 auf Platz 20 und war eben jene Besucherin mit der Nummer 30.000.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/freilichtbuehne-in-meppen-zaehlt-schon-30000-besucher-313112.html