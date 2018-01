Empfehlung - „Freaks“ – die Show der schrägen Typen im GOP Münster

gn Münster. Normal und stromlinienförmig? Das kann jeder. Das Andere, das Schräge und Abwegige gibt dem Leben seinen wahren Reiz. So kündigen die Macher des GOP-Vartietés in Münster die neue Show „Freaks“ an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/freaks-die-show-der-schraegen-typen-im-gop-muenster-221028.html