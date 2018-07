Empfehlung - Frau verletzt sich bei Unfall auf B 70 in Geeste

Lingen Eine 32-jährige Autofahrerin aus Lingen ist am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 70 zwischen Lingen und Meppen in der Gemarkung Geeste schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war sie gegen 13.35 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Minicooper nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken geriet der Wagen ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Seitenraum auf dem Fahrzeugdach liegen. Die Fahrerin kam im Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lingen. An ihrem Wagen entstand Totalschaden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B 70 kurzfristig gesperrt. hlw(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/frau-verletzt-sich-bei-unfall-auf-b-70-in-geeste-244091.html