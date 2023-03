Frau in Lingen vermisst: Polizei bittet um Hilfe bei Suche

Die Polizei sucht seit Montagabend mit Unterstützung der Feuerwehr und weiterer Rettungskräfte in Lingen eine 49-jährige Frau. Bislang war der Einsatz vergebens. Das berichtet die Lingener Tagespost.

Die bislang ergebnislose Suche begann gegen 17.30 Uhr am Montag und erstreckte sich auf ein Gebiet im Bereich Telgenkamp, Altenlingen und den Dortmund-Ems-Kanal. Laut Polizeiangaben ist die dunkelhaarige 49-Jährige vermutlich mit einem schwarzen Parka, einer schwarzen Hose und Stiefeln bekleidet. Sie soll mit einem hellblau-weißen Fahrrad (Citybike) unterwegs sein. Die Beamten schließen eine Selbstgefährdung nicht aus.

Hinweise zu der vermissten Frau nimmt die Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 entgegen.

An dem Einsatz waren neben der Polizei aus Lingen und Spelle ein Polizeihubschrauber, die Ortsfeuerwehren Lingen, Altenlingen und Holthausen im Einsatz. Eine Rettungshundestaffel und die DLRG beteiligten sich ebenfalls an der Suche, die bis in die späte Nacht hinein andauerte.