Frau darf nicht mit Assistenzhund in Bar in Schloss Dankern

Bianca Gierhold aus Kleve ist querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen. Damit es die 39-Jährige im Alltag leichter hat, hat sie sich einen Assistenzhund angeschafft. In Schloss Dankern in Haren durfte der Hund nicht mit in eine Sportsbar.