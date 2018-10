Empfehlung - Fotoausstellung in Lingen: Krebs ist kein Makel

Lingen Die Diagnose Krebs bedeutet wohl für die meisten Menschen Schrecken und Angst, häufig gefolgt von quälenden medizinischen Maßnahmen. Was oft noch dazukommt: Wer an Krebs erkrankt, findet sich plötzlich sehr einsam wieder. Freunde und Bekannte meiden krebskranke Menschen, wissen nicht, wie sie mit der Erkrankung des anderen umgehen sollen. „Hier setzt Flugkraft an. Die Fotos der Fotografin Marina Proksch-Park zeigen Menschen, die an Krebs erkrankt sind und sie sollen zeigen, dass Krebs kein Makel ist“, erklärte Viermann den Gästen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fotoausstellung-in-lingen-krebs-ist-kein-makel-260871.html