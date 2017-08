Fliegerbombe erfolgreich geräumt

gn Emsbüren. Bei Erdbauarbeiten ist am Dienstagvormittag an der Gleesener Schleuse in Emsbüren eine 45 Kilogramm Fliegerbombe gefunden worden, teilte die Polizei mit. Weil sich in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle keine Wohngebäude befunden haben, mussten keine Evakuierungsmaßnahmen erfolgen.

Lediglich der Schiffsverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes konnten die amerikanische Bombe schnell entschärfen und abtransportieren. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.