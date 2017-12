Empfehlung - Flammen schlagen aus Unterstand in Lingen

Lingen. Die Feuerwehr Lingen hat in der Nacht zu Silvester einen brennenden Holzschuppen an der Rheiner Straße gelöscht. Weil die Flammen zeitweise mehrere Meter in den Himmel schlugen und sich Wohngebäude in unmittelbarer Nähe zum Brandort befanden, wurde Großalarm ausgelöst. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/flammen-schlagen-aus-unterstand-in-lingen-220124.html