Empfehlung - Firma Emmert aus Lingen rüstet Spezialfahrzeuge aus

Lingen Vorsichtig verlegt Josef Schnittker die kleinen Fliesenstücke in der künftigen Dusche akkurat nebeneinander auf den Boden. Nicht in einer Wohnung, sondern in der Nische eines geräumigen 16 Tonnen schweren Mercedes-Lkw. Egal, ob das künftige Expeditionsfahrzeug, das demnächst die großen Hallen des Fahrzeugbauers Emmert in Lingen verlässt, durch die Wüste oder über Eispisten fährt: Auf Wohnkomfort muss der Fahrzeuglenker nicht verzichten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/firma-emmert-aus-lingen-ruestet-spezialfahrzeuge-aus-327713.html