Empfehlung - Feuerwehrmuseum Salzbergen erobert Niedersachsenpokal

Salzbergen/Verden Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Dauelsen hatte aus Anlass seines 20-jährigen Bestehens zum 3. Dauelsener Feuerwehr-Oldtimertreffen eingeladen. Mit 109 angemeldeten historischen Fahrzeugen und Feuerwehrgeräten gehörte die Veranstaltung zu den größten ihrer Art in Niedersachsen, heißt es in der Mitteilung des Feuerwehrmuseums Salzbergen. Rote Riesen, so weit das Auge reichte, von ihren Besitzern liebe voll herausgeputzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/feuerwehrmuseum-salzbergen-erobert-niedersachsenpokal-318988.html