Empfehlung - Feuerwehrfrau bei Dachstuhlbrand verletzt

Lingen. Aus bisher ungeklärter Ursache ist es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Brand am Friedensweg in Lingen gekommen. Der Dachstuhl eines Hauses stand in Flammen. Beim Einsatz erlitt eine Feuerwehrfrau Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen derzeit keine Angaben vor. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Bewohner waren nicht im Haus, als das Feuer ausbrach.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/feuerwehrfrau-bei-dachstuhlbrand-verletzt-209695.html