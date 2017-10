„Opa“ – eines der ältesten und bis vor kurzem noch im Einsatz befindlichen Feuerwehrfahrzeuge im südlichen Emsland – bei der Ortsfeuerwehr in Wettrup - wird versteigert. Aktuell steht der VW LT mit eingebautem 600-Liter-Tank in der Halle des Bauhofes im Lengericher Gewerbegebiet Foppenkamp. Die Feuerwehrleite (von links) Christoph Thünemann, Ortsbrandmeister Jürgen Schlump und Josef Bornhorst erinnerten sich an so etliche Einsätze. Foto: C. van Bevern