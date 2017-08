Feuerwehr rückt zu Lingener Chemiefirma aus

hi Lingen. Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Mittag zur Firma Hagedorn in den Lingener Ortsteil Schepsdorf aus. Es sollten gefährliche Gase ausgetreten sein. Zunächst wurde von einer Wolke berichtet, die über den Firmenhallen stand. Bei der Feuerwehr wurde deshalb Großalarm ausgelöst. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Luftmessungen der Einsatzkräfte verliefen negativ, sagte ein Polizeisprecher auf GN Anfrage. Auch Verletzte gibt es offenbar nicht zu beklagen. Warum der Alarm ausgelöst wurde, war zunächst unklar.

