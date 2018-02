Feuerwehr rettet Hund aus eiskaltem See bei Emsbüren

gn Gleesen. Die Feuerwehr Emsbüren wurde am Montag gegen 17.10 Uhr in den Ortsteil Gleesen gerufen. Auf einem See im Feriengebiet war ein Hund auf einer dünnen Eisfläche eingebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Trotz Zurufens konnte der Hund sich nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Die Besitzer alarmierten die Feuerwehr.

Durch Paddeln konnte sich der Hund über Wasser halten, sodass er bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte sichtbar rund 50 Meter vom Ufer entfernt zu lokalisieren war. Mit einem Boot fuhren gesichert durch eine Leine Feuerwehrleute auf den See, um den Hund zu retten.

Feuerwehr lobt Verhalten der Besitzer

Mit einem beherzten Griff konnte der Vierbeiner aus dem nasskalten Wasser schließlich gerettet und sicher ans Ufer gebracht werden, wo seine überglücklichen Besitzer schon auf ihn warteten. Etwas unterkühlt, aber unverletzt, konnte der kleine Ausreißer an sein Frauchen übergeben werden. Am Einsatz waren 14 Feuerwehrleute beteiligt.

Die Feuerwehr lobt ausdrücklich das Verhalten der Besitzer, da sie trotz der Notsituation sofort einen Notruf abgesetzt und nicht selbst das Eis betreten haben. Trotz der niedrigen Temperaturen sind die Gewässer in der Region noch nicht so eingefroren, als dass sie ausreichend tragfähig sind. Die Besitzerin hat auf die Feuerwehr gewartet und sich nicht durch Betreten der Eisschicht selbst in Lebensgefahr gebracht.