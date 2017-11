Empfehlung - Feuerwehr löscht Brand in Lingener Schulgebäude

Lingen. Großeinsatz für die Feuerwehr in Lingen am frühen Montagnachmittag. An der Beckstraße steht das leerstehende Gebäude der ehemaligen Pestalozzischule in Brand. Passanten waren gegen 13.30 Uhr auf das Feuer aufmerksam geworden. Die Flammen hatten sich nach Polizeiangaben über das komplette eingeschossige Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit mehreren Strahlrohren zunächst von außen aus. Immer wieder waren Verpuffungen aus dem Inneren der Schule zu hören. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen in dem Gebäude. Die alte Schule wird von der Stadt Lingen verwaltet. Derzeit werden darin Möbel gelagert. Obwohl sie leersteht, ist das Schulgebäude noch an die Stromversorgung angeschlossen und wird beheizt. Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich um die Pestalozzischule am Montag ab. Eine angrenzende Flüchtlingsunterkunft ist evakuiert worden. Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Inzwischen wurde die Rauchentwicklung eingedämmt, für Anwohner besteht keine Gefahr mehr. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist niemand verletzt worden. Die Beckstraße ist bis auf weiteres für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Zur Höhe des Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/feuerwehr-loescht-brand-in-lingener-schulgebaeude-214459.html