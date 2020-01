/ Lesedauer: ca. 1min Feuerwehr Lingen holt Leuchtreklame „Halle IV“ vom Dach

Einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Dienstag in Lingen gegeben. Vermutlich durch eine Windböe hatte sich das rote Schild mit der Schrift „Halle IV“ am Giebel des Gebäudes an der Westseite aus der Verankerung gelöst und war aufs Dach gefallen.