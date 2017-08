Empfehlung - Feuerteufel in Lingen weiterhin aktiv

Lingen. Gegen 1.30 Uhr schrillten in der Nacht zu Dienstag die Pieper der Lingener Feuerwehrleute. Der Einsatzort ist ihnen bereits bekannt. Auf einem Grundstück am Kreisverkehr Kiesbergstraße/Frerener Straße standen größere Mengen gelagertes Brennholz in Flammen. Eine Rauchsäule stieg meterhoch in den nächtlichen Himmel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/feuerteufel-in-lingen-weiterhin-aktiv-204561.html