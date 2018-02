Empfehlung - Feuer vernichtet Scheune in Geeste

gn Geeste. Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Freitagabend eine rund 60 Quadratmeter große Scheune an der Kolpingstraße in Geeste in Brand geraten. Die Scheune war Teil eines landwirtschaftlichen Anwesens und brannte vollständig nieder. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte durch die alarmierten Feuerwehren aus Groß Hesepe und Twist verhindert werden. Diese waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/feuer-vernichtet-scheune-in-geeste-226837.html