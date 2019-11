Empfehlung - „Fettes Brot“ feiern mit 3800 Fans in der Emslandarena

Lingen Wenn 3800 Menschen gemeinsam mit drei Hamburgern zu flackernden Lichtern und lauten Bässen „Bettina“ grölen, ist wohl die deutsche Hip-Hop-Gruppe Fettes Brot wieder zurück in Lingen. Mit einer Mischung aus Songs der vergangenen 27 Jahren Bandgeschichte kamen MC Doktor Renz, MC König Boris und Björn Beton am Donnerstagabend in die Emslandarena. Das Konzert im Emsland war ihr vorletzter Stop ihrer aktuellen „Lovestory“-Tour. Am Freitagabend gaben sie das Abschlusskonzert in ihrer Heimat Hamburg.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fettes-brot-feiern-mit-3800-fans-in-der-emslandarena-328334.html