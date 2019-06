„Feine Sahne Fischfilet“ kommt im November nach Lingen

Die Tour 2018 war komplett ausverkauft, über 100.000 Fans feierten die Band „Feine Sahne Fischfilet“ bei den Konzerten. Am Sonnabend, 30. November, kommen die Politpunker in die Emslandarena nach Lingen. Der Vorverkauf beginnt am 19. Juni.