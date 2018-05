Fehlalarm: Emslandhallen in Lingen evakuiert

Während der Rassehundeschau in den Lingener Emslandhallen hat am Sonntag die Brandmeldeanlage ausgelöst. Besucher und Aussteller mit ihren Tieren mussten die Hallen verlassen. Laut Augenzeugenberichten verlief die Evakuierung am Vormittag zügig und ruhig.