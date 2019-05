FDP-Europakandidat Ferhat Asi setzt sich für Jugendliche ein

Das Thema Jugendarbeitslosigkeit liegt Ferhat Asi am Herzen. Am 26. Mai tritt der 26-Jährige bei der Europawahl als Kandidat für die FDP im Emsland an. Welche weitere Themen ihn in Europa bewegen, verriet Asi im Redaktionsgespräch.