Empfehlung - Familienausflug zum Heavy-Metal-Festival in Wacken

Papenburg. 40 Eier, Milch, Nüsse, Kekse, Wasser, Bier: Die Verpflegung, die Familie Schulte mit zum Festival nimmt, stapelte sich seit Tagen in der Garage. Daneben Ersatzreifen, eine Sonnenliege und Gummistiefel. Bevor es losging, haben sie alles in den Wohnwagen transportiert. Auf der Rückseite des Gefährtes prangt der gehörnte Kuhschädel, das berühmte Logo des Festivals in Wacken, einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/familienausflug-zum-heavy-metal-festival-in-wacken-245239.html