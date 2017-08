Falsche Polizisten am Telefon

gn Meppen. Zu rund 30 Anrufen von falschen Polizisten ist es am Montag und Dienstag in Meppen und Umgebung gekommen, teilte die Polizei mit. Die Unbekannten gaben jeweils an, dass die Polizei Mitglieder einer Einbrecherbande gefasst habe. Bei diesen hätten sie dann einen Zettel mit den Namen und der Adresse der jeweils Angerufenen gefunden.

Die Opfer wurden dann aufgefordert, ihr Bargeld und ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Man werde einen Beamten vorbeischicken, der die Wertsachen abholt. Bei den bislang bekannten Fällen wurden die Angerufenen jeweils misstrauisch. Es kam zu keiner vollendeten Tat.

Die Polizei warnt davor, dass die Täter es mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter versuchen und sich dabei nicht nur auf den Bereich Meppen beschränken werden. „Geben Sie keinesfalls Wertsachen heraus. Melden Sie jeden Anruf dieser Art umgehend bei der Polizei. Warnen Sie ihre älteren Angehörigen und Nachbarn“, heißt es in der Polizeimitteilung.