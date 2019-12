Empfehlung - Fahrer bei Kollision bei Spelle schwer verletzt

Spelle Auf der Bundesstraße 70 in Spelle ist am Mittwoch ein Auto mit einem Lastwagen kollidiert. Dabei wurde der Fahrer nach Auskunft der Polizei schwer verletzt. Der Mann war gegen 6.40 Uhr mit seinem Wagen aus Spelle kommend in Richtung B 70 unterwegs, als er an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Rheine abbiegen wollte. Zum Unfallzeitpunkt lief die Ampelanlage nicht im herkömmlichen Betrieb, sondern zeigte gelbes Blinklicht. Der Autofahrer übersah dabei laut Polizei den in Richtung Lingen fahrenden Lkw, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der 44-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Auto befreit und anschließend mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Lastwagen entstanden Sachschäden in Höhe von rund 30.000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/fahrer-bei-kollision-bei-spelle-schwer-verletzt-335458.html