Fahndung per Hubschrauber nach Verfolgungsjagd im Emsland

hi. Werlte. Dramatische Szenen haben sich am Montagmittag auf den Straßen in Werlte im Emsland abgespielt. Nach Angaben der Polizei ist Beamten gegen 12.15 Uhr ein Mercedes SLK auf der Harrenstätter Straße aufgefallen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, drückte der Fahrer auf das Gaspedal. Er reagierte nicht auf die Anhaltesignale der Streifenbesatzung und versuchte weiter zu fliehen. Dabei überholte er mehrfach ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, durchfuhr Kreuzungen ungebremst und machte auch vor roten Ampeln keinen Halt. Wie die Polizei meldet, kam es dabei in mehreren Fällen fast zu Unfällen.

Fahndung mit dem Hubschrauber

Als der Flüchtende wegen eines rangierenden landwirtschaftlichen Fahrzeuges nicht mehr weiterfahren konnte, hielt der Mann das Auto an, stieg aus und flüchtete in ein angrenzendes Maisfeld. Obwohl sich im Anschluss mehrere Streifenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber an der Fahndung nach beteiligten, konnte der unbekannte Fahrer entkommen.

Auto gestohlen?

Der Halter des Autos gab den Beamten gegenüber später an, dass sein Auto gestohlen worden sei. Ob dies den Tatsachen entspricht oder es sich dabei nur um eine Schutzbehauptung handelt, ist noch unklar. Das Auto wurde beschlagnahmt. Zeugen und Geschädigte der Verkehrsgefährdungen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter Telefon 05952.93450 zu melden.