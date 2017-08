Empfehlung - Explosionsgefahr: Chemikalien in Emsbüren ausgetreten

Emsbüren. Zahlreiche Feuerwehren sind bei einer Spedition an der Merianstraße in Emsbüren im Einsatz. Dort hat ein Gabelstapler gegen 16.15 Uhr beim Rangieren in einer Halle eine Palette beschädigt, teilte die Polizei mit. Dabei seien zwei Flüssigkeiten mit Gefahrstoffen ausgetretenn, von denen unklar sei, wie sie miteinander reagieren. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/explosionsgefahr-chemikalien-in-emsbueren-ausgetreten-203635.html