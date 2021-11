Explosion bei Sonac in Lingen: Chemikalien treten aus

Lingen Beim Unternehmen Sonac an der Ulanenstraße in Lingen hat sich am Montag eine Explosion ereignet, Chemikalien sind ausgetreten. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Dies teilte die Polizei in einer ersten Meldung mit. Die Feuerwehr ist vor Ort, berichtet die Lingener Tagespost. Sie bittet darum, dass die Anwohner in ihren Häusern bleiben und Fenster schließen. Nach GN-Informationen ist auch ein ABC-Zug des Landkreises Grafschaft Bentheim nach Lingen alarmiert worden.

Das Sonac-Werk im Ortsteil Brögbern hat sich auf die Behandlung und Weiterverarbeitung von Schlachtnebenprodukten konzentriert. Die frühere „Fleischmehlfabrik Brögbern“ gehört zum Darling-Konzern.

Mit mehreren Fahrzeugen ist die Feuerwehr vor Ort auf dem Betriebsgelände von Sonac. Foto: Hermann Bojer

Begonnen hat dort alles mit der 1917 noch in Zeiten des Ersten Weltkriegs entstandenen Idee, in Brögbern eine Kadaververnichtungs- und Verwertungsanlage zu bauen und dafür ein 2,71 Hektar großes Grundstück zu kaufen.

Die Wucht der Explosion ließ Fensterscheiben zerbersten. Foto: Bojer

1988 wurde die Kapazität auf 81.500 Tonnen, 1990 auf 106.900 Tonnen und 1993 auf 151.440 Tonnen erweitert, zudem wurden zwei Bio-Abluftfilter eingebaut. Nach dem Zusammenschluss mit zwei weiteren Betrieben firmierte man ab 2000 als SNP Lingen GmbH & Co. Stete Anpassungen der Produktion an die Marktbedingungen prägten auch die weitere Firmengeschichte. 2000 lag die Kapazität schließlich bei gut 193.000 Tonnen. Aus SNP wurde Vion und aus der SNP Lingen die Rendac Lingen zur Kadavereinsammlung und die Sonac Lingen zur Verarbeitung von Schlachtnebenprodukten.

Nach Angaben von Polizeioberkommissar Thomas Fischer hatte es um 12.50 Uhr eine Verpuffung gegeben. Eine gelbe Rauchwolke bildete sich über dem Unternehmensgelände. Das Gelände wurde sofort evakuiert. Nach Angaben von Fischer ist niemand verletzt worden.