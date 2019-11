Evangelische Jugend stellt sich neuen Herausforderungen

Sögel Melanie Martens und Hanna Teschke freuen sich auf dieses Amt und den damit verbundenen Herausforderungen, etwas für die Jugend zu bewirken.

Die Anliegen der Ev. Jugend im Sprengel Ostfriesland-Ems werden künftig durch Lena Talle vertreten. Unterstützt wird sie hierbei von Melanie Martens, Jessica Hüser und Rainer Deters. Darüber hinaus wurden Paul Bresan zum Delegierten für den Kreisjugendring im Landkreis Emsland und Noa Rigas als Vertreterin für den Kreisjugendring im Landkreis Grafschaft-Bentheim gewählt. Philippa Held, Vanessa Meier und Maximilian Berger werden im Jugendvorstand an den vielfältigen Aufgaben mitarbeiten.

Eine besondere Herausforderung ist der Stellenwechsel von Jugendwart Waldemar Kerstan, der am Ende dieses Jahres den Kirchenkreisjugenddienst verlässt und einen neuen Auftrag im Kirchenkreis Osnabrück annehmen wird. In der Folge müssen nach Einschätzung der Ev. Jugen der nächste Konvent, der Gruppen-Leiter-Grundkurs auf Hallig Hooge und weitere Aufgaben damit bis zu den Sommerferien 2020 auf viele „Schultern“ verteilt werden. Der neue Jugendvorstand wird in Zusammenarbeit mit der Kirchenleitung, weiteren Hauptamtlichen und mit Diakon Philip Krieger bis zur Neueinstellung eines Kreisjugendwarts diese Vakanz gestalten.