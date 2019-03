Empfehlung - Es gibt viel Neues im Emsland-Moormuseum

Geeste Wer sich dem Hochmoorstück auf demMuseumsgelände nähert, kann die neu verlegten Moorbahngleise sehen. Weil noch einige Vorbereitungen getroffen werden müssen, geht sie am 28. April in Betrieb. Mit ihr können Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, barrierefrei das Stück Naturlandschaft erleben. Neu sind die Bohlenwege über das Moorgelände. Sie verbessern ebenfalls die Zugänglichkeit für alle Museumsbesucher. Dem dient ebenso das neue Leitsystem. Bahn und Bohlenwege verbinden vierPlattformen, an denen über moortypische Pflanzen und Tiere, die Besiedlung des Moores, seine Renaturierung und über Bienen informiert wird.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/es-gibt-viel-neues-im-emsland-moormuseum-283816.html