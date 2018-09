Empfehlung - Ersthelfer retten Mann aus brennendem Auto

Lengerich Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag auf der Herzlaker Straße in Lengerich im Emsland ereignet. Ein 56 jähriger Mann aus Langen war gegen 13 Uhr mit seinem Auto auf der Herzlaker Straße in Richtung Herzlake unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Wagen ging daraufhin in Flammen auf. Ersthelfer befreiten den Mann aus dem brennenden Fahrzeug. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus nach Meppen gebracht. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/ersthelfer-retten-mann-aus-brennendem-auto--250840.html