Erster „Nationalerbe-Baum“ steht im emsländischen Heede

Heede Sie ist bereits eine betagte Dame und hat in ihrem Leben schon viel gesehen und miterlebt: Die Dicke Sommer-Linde in Heede (Samtgemeinde Dörpen) ist mit ihren 17 Metern Stammumfang der dickste vollstämmige Baum Deutschlands und mit ihrem Alter von etwa 600-800 Jahren ein seltenes Exemplar der langlebigen Baumarten. Am Samstag wurde sie nun als erster „Nationalerbe-Baum“ von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (DDG) ausgerufen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/erster-nationalerbe-baum-steht-im-emslaendischen-heede-322396.html