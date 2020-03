Empfehlung - Erster Freispruch nach Blockade: Atomkraftgegner vor Gericht

Lingen Bizarr mutete der Prozess an, der am Amtsgericht Lingen den Auftakt zu einer ganzen Verhandlungsreihe bilden sollte. Im Mittelpunkt des Geschehens stand die Atomkraftgegnerin Margret Greving. Weil sie während einer Blockade-Aktion am 21. Januar 2019 vor der Lingener Brennelementefabrik „ANF“ einen Lastwagenfahrer und Fabrikangehörige am Betreten und Verlassen des Werksgeländes gehindert haben soll, musste sie sich wegen des Vorwurfs der Nötigung vor dem Gericht verantworten. Doch statt einer Verurteilung erhielt Margret Greving einen Freispruch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/erster-freispruch-nach-blockade-atomkraftgegner-vor-gericht-346868.html