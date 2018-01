Empfehlung - Erschossener Mann im Auto: Hausdurchsuchungen in Enschede

gn Enschede. Die niederländische Polizei hat in Zusammenhang mit der Ermordung eines 25-jährigen Enscheders mehrere Hausdurchsuchungen vorgenommen. Sie fanden allesamt in der Nacht zum Montag in der Umgebung des Fundortes des Leichnams statt, der am frühen Freitagmorgen in einem Wagen nahe der Brinkstraat entdeckt worden war. Die Polizei hat inzwischen die Identität des Mannes syrischer Abstammung bestätigt. Er wurde erschossen, hieß es weiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/erschossener-mann-im-auto-hausdurchsuchungen-in-enschede--223614.html