Empfehlung - Erfolgs-Sänger Wincent Weiss kommt im August nach Lingen

Lingen Nach seiner kürzlich in der Hamburger Barclaycard Arena beendeten, fast komplett ausverkauften Tour durch die größten Hallen und Arenen der Republik legt Wincent Weiss nun nach und kündigt seine Open-Air-Tour 2020 an. Er gastiert am Freitag, 21. August, um 19 Uhr an der Emslandarena in Lingen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/erfolgs-saenger-wincent-weiss-kommt-im-august-nach-lingen-334414.html