Entwarnung nach Großeinsatz in Emsbüren

Emsbüren. Zahlreiche Feuerwehren waren am Montagnachmittag bei einer Spedition an der Merianstraße in Emsbüren im Einsatz. Dort hatte ein Gabelstapler gegen 16.15 Uhr beim Rangieren in einer Halle eine Palette beschädigt, teilte die Polizei mit. Weil nicht auszuschließen war, dass daraus ein explosionsfähiges Gemisch entstanden sein könnte, wurden die betroffene Arbeitshalle und das angrenzende Verwaltungsgebäude vorsorglich evakuiert. Wie sich am Abend herausstellte, war jedoch lediglich eine Flüssigkeit ausgetreten.

Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens war nach Polizeiangaben bis zum Abend nichts bekannt.

Die Feuerwehren aus Emsbüren, Spelle und Salzbergen waren mit insgesamt 25 Fahrzeugen und 145 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren der ABC-Zug aus Bawinkel sowie ein Gefahrguttrupp und eine spezialisierte Einheit der Polizei im Einsatz.

Karte