Empfehlung - Schnelle Entwarnung nach Alarm in altem Kernkraftwerk

Lingen Gegen kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen hat die Brandmeldeanlage des im Rückbau befindlichen alten Kernkraftwerkes* an der Schüttorfer Straße ausgelöst, teilt die Polizei mit. In der Deckenlampe eines Aktenraumes war es zu einem minimalen Schmorbrand gekommen. Weil das Brandausmaß zunächst nicht klar war, wurden routinemäßig sämtliche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert. Es wurde niemand verletzt und ein nennenswerter Gebäudeschaden ist auch nicht entstanden. Lösch- und Rettungsarbeiten waren vor Ort nicht mehr erforderlich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/entwarnung-nach-brandalarm-in-gaskraftwerk-in-lingen-281056.html