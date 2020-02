Empfehlung - Energieversorger lässt junge Familie im Kalten sitzen

Haren Als Lilia T., deren Name der Redaktion bekannt ist, aus Neubörger am 31. Januar von der Arbeit kam, wunderte sie sich sehr, warum es in ihrer Wohnung so kalt war. Auch das Licht ging nicht mehr an. Umgehend rief sie bei ihrem Stromversorger an. Am Telefon habe man ihr mitgeteilt, dass es eine offene Forderung von rund 85 Euro aus dem Jahr 2017 gebe und man ihr deshalb den Strom abgestellt habe, schildert die 32-Jährige. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/energieversorger-laesst-junge-familie-im-kalten-sitzen-345330.html