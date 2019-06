Empfehlung - Enercon lässt Windräder nach einer Brandserie nachrüsten

Papenburg Die Anlagen dieses Typs wurden ab Mitte der 1990er-Jahre aufgestellt, es handelt sich also um einen älteren Typ. Gleich mehrfach ist es in den vergangenen Jahren zu Bränden oder anderen Problemen wie herabgestürzten Gondeln samt Rotorblättern bei diesen Windrädern gekommen. Die Gondel des Typs E-66 ist recht dick. Gleich zwei Brände an Windrädern gab es 2018 im Emsland, in Rhede im Oktober (Tpy E-66) und in Haren im August 2018 (Typ E-70, Baujahr 2004). Zudem waren zwei E-66-Anlagen in Nenndorf (Kreis Wittmund) und eine im ostfriesischen Südgeorgsfehn (Kreis Leer) von Bränden betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/enercon-laesst-windraeder-nach-einer-brandserie-nachruesten-302947.html