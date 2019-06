Emslandkraftwerk löst mit Inbetriebnahme Diskussionen aus

Nach rund sechs Wochen ist das Emslandkraftwerk in Lingen wieder am Netz, die Revisionsarbeiten sind beendet. Für die Anti-Atomkraftinitiativen in der Region ist dieser Umstand ein Grund zur Sorge. Denn bei der Revision wurden drei Mängel gefunden.