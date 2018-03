Empfehlung - Emslandarena für Live-Entertainment-Preis nominiert

Lingen. Das LEA-Committee hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen hinter den Kulissen von Großveranstaltungen zu ehren. „Neben dem Echo und dem Deutschen Filmpreis gilt der LEA als wichtigster deutscher Branchen-Award“, heißt es in einer Mitteilung der Emslandarena. Die Preisverleihung findet am 9. April in der Frankfurter Festhalle statt. Dann entscheidet sich, ob sich die Lingener gegen die Konkurrenz durchsetzen. Ebenfalls nominiert sind die Festhalle Frankfurt, die Halle 622 in Zürich (Schweiz), die Max-Schmeling-Halle in Berlin und das Messe-, Kongress- und Veranstaltungszentrum VAZ in St. Pölten (Österreich). Als Kriterien, welches der beste Veranstaltungsort im deutschsprachigen Raum ist, gilt nicht die Zahl der verkauften Tickets, sondern die Qualität und Lebendigkeit der Halle, stellt das LEA-Committee klar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emslandarena-fuer-live-entertainment-preis-nominiert-227490.html