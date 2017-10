Empfehlung - Emsland-Stipendium nützt Studenten und Betrieben

Emsbüren. „Mit dem Emsland-Stipendium wollen wir die besondere Verbundenheit der Wirtschaft zum Hochschulstandort in Lingen zum Ausdruck bringen“, betonte Maria Borgmann, Vorsitzende des Wirtschaftsverbandes Emsland, in einem Pressegespräch in den Räumen der Maschinenfabrik Hermann Paus in Emsbüren. Geschäftsführer Franz-Josef Paus begrüßte die Stifter und einige Stipendiaten. Er stellte das im Jahr 1968 gegründete mittelständische Unternehmen vor. Paus beschäftige heute etwa 250 Mitarbeiter; der Exportanteil liege bei rund 80 Prozent.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/emsland/emsland-stipendium-nuetzt-studenten-und-betrieben-212242.html